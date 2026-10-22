Новых лидеров движения «Волонтеры Подмосковья» выберут в Лобне

В Лобне прошел региональный этап конкурса лидеров движения «Волонтеры Подмосковья». В нем приняли участие 150 финалистов муниципального отбора, которые представили инициативы по развитию добровольчества и работе местных волонтерских штабов. Новую команду активистов определят по итогам конкурсных испытаний в ближайшее время.

Муниципальные этапы проходили с 28 сентября по 8 октября. Всего в них участвовали около 300 человек. По словам министра информации и молодежной политики Московской области Екатерины Швелидзе, конкурс помогает найти не только активных добровольцев, но и тех, кто сможет привлечь к общественной работе других жителей региона.

Участники регионального этапа презентовали собственные проекты, направленные на решение актуальных задач в муниципалитетах. Например, 17-летний Дмитрий Самусев из Раменского, принявший участие более чем в 200 волонтерских акциях, предложил проводить раз в месяц «Час добрых дел рядом с домом». Инициатива позволит жителям помогать соседям и благоустраивать город, даже если у них немного свободного времени.

В этом году к работе жюри привлекли победителей конкурса 2025 года. В течение последнего года они участвовали в реализации региональных добровольческих проектов, а теперь поделятся опытом с новыми кандидатами и помогут им воплотить собственные идеи.

Следующим этапом для участников станет образовательный интенсив, запланированный на 24 октября. Конкурс проводится в рамках национального проекта «Молодежь и дети».