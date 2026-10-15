Поисковики обнаружили останки трех бойцов Красной армии в Наро-Фоминске

В год 85-летия Битвы за Москву и полного освобождения Наро-Фоминска от немецко-фашистских захватчиков поисковый отряд «Бумеранг-ДОСААФ» обнаружил останки трех бойцов 201-й Латышской стрелковой дивизии. Среди находок — билет для проезда по Латвийской железной дороге за 1941 год, который может помочь установить имя одного из защитников.

Два дня поисковых работ в жилом секторе Наро-Фоминска завершились подъемом останков троих красноармейцев. «Бойцы лежали на дне воронки от немецкой минометной мины. По всей вероятности, они погибли в период 20–25 декабря 1941 года, в боях за освобождение Наро-Фоминска», — рассказал руководитель поискового отряда Федор Пущин.

Вместе с останками найдены стальной шлем СШ-40, целлулоидная расческа-гребень, малые пуговицы от гимнастерки РККА и фрагмент свитера с молнией. Особую ценность представляет бумажный носитель информации: в органайзере для документов, между стенками прозрачного плексигласа, сохранился билет для проезда по Латвийской железной дороге по форме № 3 за 1941 год. В билете заполнена специальная графа со сведениями владельца. Носитель законсервирован и отправлен в лабораторию Центра современной истории — есть надежда, что работа специалистов поможет вернуть имя еще одному защитнику Москвы.

В следующем году останки защитников Отечества будут преданы земле на обновленном воинском мемориале 201-й Латышской стрелковой дивизии в парке «Елочки» города Наро-Фоминска вместе с шестью однополчанами, обнаруженными летом этого года в деревне Елагино.

Руководитель поискового отряда «Бумеранг-ДОСААФ» Федор Пущин поблагодарил временно исполняющего полномочия главы Наро-Фоминского городского округа Андрея Ковалько и начальника теруправления Наро-Фоминск Евгения Клюшкина за содействие в проведении поисковых работ. Он подчеркнул, что без этой поддержки работы были бы невозможны. Вечная память героям. Работа продолжается.