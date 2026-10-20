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    Открытый чемпионат Подмосковья по паделу провели в Истре

    Фото: Федерация падела МО

    С 16 по 18 октября на кортах падел-клуба «Jet Arena» в деревне Воронино городского округа Истра прошел открытый чемпионат Московской области по паделу ФПР 750. Об этом сообщила пресс-служба Министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

    В турнире приняли участие 40 пар — 80 спортсменов, среди которых восемь представителей Московской области. По итогам соревнований будет сформирован состав сборной региона по паделу.

    «Спортсменам спасибо за красивую игру. Главное, что турнир прошел без травм. Надеемся, что в дальнейшем падел в Московской области будет развиваться. И всех ждем на следующих турнирах в Подмосковье», — сказал министр физической культуры и спорта Московской области Дмитрий Абаренов.

    В мужской категории ФПР 750 победили Ярослав Простаков и Павел Карпушкин (оба — Москва). Серебряными призерами стали Алексей Головачев (Москва) и Магомед Зугумов (Самарская область), бронзовыми — Даниил Елисеев и Николай Елисеев (оба — Москва).

    В женской категории золотые медали завоевали Грета Мокроусова и София Салимова (обе — Москва). Второе место у Екатерины Никитиной и Софии Найденовой (обе — Москва), третье — у Варвары Поповой (Волгоградская область) и Полины Юмашевой (Москва).

    В церемонии награждения победителей приняли участие министр физической культуры и спорта Московской области Дмитрий Абаренов, генеральный директор Федерации падела России Алексей Сорокин и генеральный директор Федерации падела Московской области Александр Менчук.

    Чемпионат Московской области по паделу прошел в соответствии с целями федеральной программы «Спорт России».

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