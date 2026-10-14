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    «Мособлэнерго» представило цифровые проекты на РЭН-2026 в Москве

    Фото: Мособлэнерго

    «Мособлэнерго» представило цифровые решения для потребителей на Российской энергетической неделе — 2026, которая открылась в Москве. Об этом сообщила компания.

    На выставке компания показала «Портал цифровых услуг» с применением технологий искусственного интеллекта. Через портал жители Московской области могут в реальном времени отслеживать статус заявок на техприсоединение и получать консультации виртуального помощника по энергоснабжению. ИИ-модуль использует нормативно-правовую базу, что снижает нагрузку на контакт-центры и ускоряет обработку обращений.

    Еще один проект — диспетчерская информационная система «Модус». Она объединяет электронную паспортизацию оборудования, цифровые CIM-модели сетей, диспетчерское управление, управление передвижными электростанциями и единое хранилище эксплуатационной документации.

    Генеральный директор АО «Мособлэнерго» Владимир Бойко отметил, что участие в форуме — высокая оценка работы компании. «Мы продолжаем активную цифровую трансформацию, чтобы энергосистема Московской области оставалась одной из самых передовых и, безусловно, самых надежных», — сказал он.

    Стенд компании посещали заместитель председателя правительства России Александр Новак и заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков. Министр энергетики Московской области Сергей Воропанов подчеркнул важность современных технологий и искусственного интеллекта в электросетевой отрасли, в частности для обработки больших потоков информации о состоянии объектов и инцидентах на них, а также для ускорения технологического присоединения к электросетям.

    В программе РЭН-2026 — деловые сессии с участием представителей государства, бизнеса и экспертного сообщества, международный диалог и выставка энергетических технологий и оборудования. Экспозиция «Мособлэнерго» открыта в Гостином дворе в Москве с 14 по 16 октября.

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