Росреестр Подмосковья проведет горячую линию об исправлении ошибок в ЕГРН

Управление Росреестра по Московской области проведет горячую линию, посвященную исправлению реестровых ошибок в записях ЕГРН. Об организации консультирования сообщили в пресс-службе ведомства.

Мероприятие направлено на повышение правовой грамотности владельцев недвижимости. Консультации пройдут 23 сентября с 11:00 до 13:00 по телефону 8 (495) 223-45-41.

Специалисты отдела землеустройства предоставят разъяснения о порядке выявления реестровых ошибок во внесудебном порядке и требованиях к пакету документов. Также желающие узнают алгоритм действий при получении уведомлений от органа регистрации прав о необходимости устранения неточностей.

С начала года в Подмосковье уже скорректировали 6 764 реестровые записи. Чаще всего ошибки касаются описания границ земельных участков.

«Работа по исправлению реестровых ошибок повышает качество и достоверность сведений, содержащихся в ЕГРН, а также влияет на экономическую и социальную политику в регионе. Устранение реестровых ошибок позволяет получить гражданам точную информацию, где находятся их земельные участки, что обеспечивает дополнительную защиту прав собственности и помогает избежать земельных споров», — пояснила начальник отдела землеустройства, мониторинга земель и кадастровой оценки недвижимости Карина Резник.