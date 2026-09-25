Более 60 литров донорской крови сдали жители Люберец 24 сентября

Во Дворце спорта «Триумф» в Люберцах 24 сентября прошла акция по сбору крови для госпиталя имени Вишневского. Доноры сдали 63 литра крови.

Почти 150 человек пришли, чтобы сдать кровь для участников СВО и военных, находящихся на лечении в госпитале. Перед процедурой специалисты провели обязательный медицинский осмотр для каждого добровольца. Врачи проверили уровень гемоглобина, артериальное давление и ознакомились с анамнезом доноров, чтобы гарантировать безопасность процедуры.

«Спасибо всем неравнодушным, кто принял участие в акции. Кровь крайне важна не только для гражданских лечебных учреждений, но и для прифронтовых госпиталей, где спасают раненых бойцов», — отметили медицинские работники госпиталя.

Вся собранная кровь будет направлена в госпиталь для оказания помощи участникам специальной военной операции и другим военнослужащим, проходящим лечение. Акцию провел Национальный медицинский исследовательский центр высоких медицинских технологий — Центральный военный клинический госпиталь имени Вишневского Минобороны России совместно с администрацией округа.