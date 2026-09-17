Вакцинация от гриппа началась в Химках

В Химках началась кампания по вакцинации от гриппа — прививку можно сделать до ноября. Пункты работают не только в поликлиниках, но и в образовательных учреждениях и клубах «Активного долголетия».

Для иммунизации используют разные препараты: взрослым ставят вакцину «Флю‑М», детям — «Ультрикс Квадри». Пока сезон простуд еще не вошел в активную фазу, особенно важно позаботиться о защите организма: своевременная прививка помогает укрепить иммунитет и снизить вероятность заболевания. К тому же, если вирус все‑таки попадет в организм, болезнь, как правило, протекает в более легкой форме.

«Вакцинация — самый надежный способ защититься от гриппа и его осложнений. Важно позаботиться о здоровье до начала сезона заболеваемости», — отметил лидер Движения общественной поддержки Денис Беляев.

Предварительное обследование перед прививкой не требуется. Записаться на вакцинацию можно заранее, но принимают и в порядке живой очереди.

Важно учитывать противопоказания: прививку не ставят при острых состояниях, во время обострения хронических заболеваний, а также в течение двух недель после перенесенной вирусной или бактериальной инфекции.