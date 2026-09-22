Подмосковных предпринимателей пригласили на бизнес-миссию в Шанхай

Фонд поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области приглашает малый и средний бизнес региона на международную многоотраслевую бизнес-миссию в Шанхай. Мероприятие проведут 5–10 ноября, сообщили в пресс-службе Министерства инвестиций, промышленности и науки региона.

Участники смогут провести индивидуальные B2B-встречи с китайскими покупателями, дистрибьюторами и потенциальными партнерами, представить свою продукцию и узнать особенности местного рынка, включая требования к товарам, упаковке и логистике. Количество участников ограничено.

Заявки принимают на сайте Фонда поддержки ВЭД Московской области. Актуальные даты мероприятий необходимо уточнять дополнительно, поскольку они могут меняться.

Поддержку подмосковного бизнеса в сфере экспорта осуществляют в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт».