Подмосковный университет подписал меморандум о сотрудничестве с китайским вузом

В Российском государственном университете народного хозяйства и государственной службы (РГУНХ) при президенте России в Балашихе состоялась встреча с делегацией Китайского сельскохозяйственного университета из Циндао. Об итогах переговоров сообщили в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Делегацию КНР возглавила проректор, профессор Чжан Юймэй. В ходе диалога стороны обсудили перспективы совместной научно-образовательной деятельности. Приоритетами стали разработка прикладных агротехнологий, развитие академической мобильности студентов и преподавателей, а также регулярный обмен исследовательским опытом.

По итогам встречи руководители вузов подписали меморандум о сотрудничестве. Документ закрепляет планы по реализации общих международных проектов, проведению профильных выставок и конференций, а также запуску программ стажировок для преподавательского состава.

В региональном Министерстве сельского хозяйства и продовольствия подчеркнули, что укрепление партнерства с китайскими коллегами позволит внедрять передовые мировые практики в местный агропром. Такое взаимодействие повысит качество подготовки кадров и усилит научный потенциал отрасли в Подмосковье.