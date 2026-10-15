Краеведческий поход пройдет в Одинцове 18 октября

Краеведческий поход в окрестности села Луцино в Одинцовском округе пройдет 18 октября. Новый маршрут протяженностью около семи километров участники преодолеют за четыре с половиной часа.

Участников экскурсионной группы ждут не только красивые осенние пейзажи речной излучины и долины, но также увлекательный рассказ о геологии и послеледниковом ландшафте, памятниках археологии, селе Луцино, ведущем свою историю от начала XV века. В качестве дополнительного подарка от организаторов — привал на берегу с готовкой на углях и дегустацией крафтовых горячих напитков, приготовленных на родниковой воде.

Для участия в походе обязательна предварительная регистрация. С собой рекомендуют взять походную обувь, одежду по погоде, дождевик, палки для трекинга, рюкзак с термосом и сухпайком, туристическую сидушку или складной стульчик. Фотоаппараты приветствуются.

Сбор участников в 10:30 на въезде в село.