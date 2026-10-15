Прививочные кабинеты в двух поликлиниках Коломны будут работать в субботу

В субботу, 17 октября, прививочные кабинеты будут работать с 08:00 до 13:00 в поликлинике № 4 в Коломне и Озерской поликлинике. Об этом предупредили в пресс-службе Министерства здравоохранения Подмосковья.

Акция рассчитана в том числе на жителей Щурова. В Озерах ждут местных жителей и жителей близлежащих сел.

«Мы подготовили достаточный запас вакцины», — сообщил заведующий коломенской поликлиникой № 4 Никита Лапшин.

Перед вакцинацией пациента осмотрит врач. Прививку сделают при отсутствии признаков ОРВИ и противопоказаний. Процедура снижает риск тяжелого течения гриппа и осложнений.

С собой необходимо взять паспорт и полис ОМС.