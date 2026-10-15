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    Прививочные кабинеты в двух поликлиниках Коломны будут работать в субботу

    Фото: Коломенская больница

    В субботу, 17 октября, прививочные кабинеты будут работать с 08:00 до 13:00 в поликлинике № 4 в Коломне и Озерской поликлинике. Об этом предупредили в пресс-службе Министерства здравоохранения Подмосковья.

    Акция рассчитана в том числе на жителей Щурова. В Озерах ждут местных жителей и жителей близлежащих сел.

    «Мы подготовили достаточный запас вакцины», — сообщил заведующий коломенской поликлиникой № 4 Никита Лапшин.

    Перед вакцинацией пациента осмотрит врач. Прививку сделают при отсутствии признаков ОРВИ и противопоказаний. Процедура снижает риск тяжелого течения гриппа и осложнений.

    С собой необходимо взять паспорт и полис ОМС.

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