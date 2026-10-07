Подмосковные теннисисты выиграли 3 медали на всероссийских соревнованиях

Представители Московской области выиграли золотую, серебряную и бронзовую медали на всероссийских соревнованиях по настольному теннису среди спортсменов до 22 лет, которые прошли в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

Золото в женском парном разряде завоевала Алина Савостикова (областной Центр олимпийских видов спорта, Химки) в паре с Анной Пятириковой (Москва). Серебряную награду в мужском парном разряде выиграли Эдгард Киселев и Родион Уедраого (УОР № 3, Химки). Бронзовыми призерами в смешанном парном разряде стали Эдгард Киселев и Алина Савостикова.

Савостикова выполнила норматив «Мастер спорта России». Ранее она становилась серебряным призером первенства России по настольному теннису среди юношей и девушек до 16 лет в Кстово (Нижегородская область) в мае 2026 года в парном разряде. Киселев и Уедраого также имеют опыт успешных выступлений на всероссийском уровне: в апреле 2024 года они стали серебряными призерами первенства России в Чебоксарах в парном разряде среди юношей.

Всероссийские соревнования по настольному теннису среди спортсменов до 22 лет прошли в Москве в соответствии с целями федеральной программы «Спорт России». Турнир собрал сильнейших молодых теннисистов из различных регионов страны.