Этап областного театрального проекта прошел в Дмитровском округе

7 и 8 октября в Культурно-досуговом центре «Деденево» проходит этап Московского областного проекта «Театральный поединок». На одной сцене выступают творческие коллективы из Химок, Мытищ, Котельников, Дедовска, Клина, Красногорска и Яхромы.

Участники соревнуются в театральной импровизации. За считаные минуты им необходимо придумать и разыграть сцену, найти характеры персонажей и развить сюжет. Каждая команда предлагает свое решение: одни эпизоды получаются комедийными, другие — трогательными.

Зрители также участвуют в игре. Они придумывают вопросы для команд, предлагают неожиданные места действия и героев. Артистам приходится быстро подхватывать идеи из зала и превращать их в небольшие истории.

«Такие встречи дают нашим коллективам возможность попробовать себя в новых условиях и познакомиться с творческими подходами коллег. А зрителям — самим поучаствовать в создании спектакля», — отметила заместитель главы Дмитровского муниципального округа Ирина Костышина.

«Театральный поединок» объединил артистов и публику в общей игре и стал площадкой для творческого общения коллективов Подмосковья.