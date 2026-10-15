Встреча представителей профильных служб ЖКХ с жителями прошла в Серпухове

14 октября в Серпухове прошла встреча с жителями дома № 155 по улице Ворошилова, поводом для которой стал ряд обращений в чат главы городского округа. Представители профильных служб обсудили с жильцами текущие проблемы и работу управляющей организации.

Одной из главных тем стало отсутствие отопления. При запуске системы выявили дефект на внутридомовых коммуникациях, для устранения которого необходимы сварочные работы. Управляющая организация «Управдом Юг Плюс» подтвердила, что работы планируется завершить в течение дня, после чего отопление в доме должно быть запущено.

Жители также подняли вопросы содержания общего имущества, работы аварийно-диспетчерской службы и рассмотрения заявок. Отдельное внимание уделили качеству обратной связи: людям важно понимать, что обращение принято в работу, какие меры предпринимаются и когда проблема будет устранена.

Еще одна тема — организация доступа в подвальные помещения, предназначенные для укрытия. Необходимо обеспечить понятный порядок хранения и получения ключей, чтобы при необходимости жители могли своевременно воспользоваться укрытием. Кроме того, обсудили порядок смены управляющей компании. Такое решение собственники вправе принять на общем собрании с соблюдением требований законодательства.

«Продолжим контроль за исполнением обязательств УК и устранением выявленных нарушений», — сказал Алексей Шимко.