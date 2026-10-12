Почти 9 тысяч обращений поступило в Систему-112 Одинцова

Большая часть обращений за период с 5 по 11 октября — 3821 — касалась вызовов скорой медицинской помощи. Помимо этого зарегистрировано 1802 обращения в полицию и Госавтоинспекцию.

Вызов МЧС и пожарной охраны совершили 219 раз, а газовой службы — 375.

Операторы Единой дежурно-диспетчерской службы предупреждают граждан об опасности неправильного использования электрообогревателей. Центральное отопление работает еще не везде, иногда в начале отопительного сезона его мощности не хватает для полноценного комфорта. В этом случае зачастую используют электрические обогреватели. В октябре количество вызовов пожарных из-за обогревателей многократно возрастает.

Правила безопасности, о которых напоминают сотрудники «Системы-112», просты: важно безопасно пользоваться удлинителями и тройниками, не оставлять отопительные приборы без присмотра и вовремя избавляться от старых приборов.