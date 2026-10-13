Сроки капремонта обсудят с жителями дома на улице Калараш в Люберцах

Жителям дома № 11 помогут инициировать общее собрание собственников для переноса сроков капитального ремонта внутренних инженерных коммуникаций на более ранние сроки. На прошедшей встрече подняли вопрос частых засоров канализации.

Встреча прошла с участием представителей управляющей компании, регионального Министерства чистоты, заместителя главы по жилищно-коммунальному хозяйству Алены Ильницкой, председателя Совета депутатов округа Петра Ульянова, а также сотрудников управлений благоустройства и строительства.

По региональной программе Фонда капитального ремонта на 2029–2031 годы в доме № 11 запланирован ремонт фасада и кровли, на 2032–2034 годы — капитальный ремонт внутренних инженерных коммуникаций. Для переноса сроков на более ранние необходимо провести общее собрание собственников — управляющая компания окажет в этом помощь.

Отдельно жильцы подняли вопрос частых засоров канализации. Специалисты управляющей компании совместно с «Люберецким водоканалом» проверят состояние сетей и выполнят их полную промывку, а также обследуют систему вентиляции.

При наступлении минусовой температуры фасад проверят тепловизором на промерзание, при необходимости выполнят локальную герметизацию.

Вопрос установки шлагбаума во дворе требует решения общего собрания собственников.