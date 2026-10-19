Фермеров Подмосковья пригласили пройти опрос о потребности в сельхозтехнике

Сельхозпроизводители Подмосковья до 30 октября могут сообщить, какая отечественная техника и оборудование необходимы их хозяйствам. Результаты опроса используют при формировании перечня моделей для включения в реестр российской промышленной продукции Минпромторга России. Сбор предложений организовали ассоциация «Народный фермер» и Минсельхоз России.

Обновление технического оснащения остается одним из направлений развития агропромышленного комплекса региона. В Подмосковье для сельхозпредприятий предусмотрена региональная программа, позволяющая компенсировать часть расходов на покупку оборудования и машин.

При этом получение субсидии на приобретение определенной модели зависит в том числе от ее присутствия в профильном реестре и выполнения других требований программы. Поэтому участие в опросе поможет определить перечень техники с учетом реальных запросов производителей сельхозпродукции.

Чтобы направить предложение, необходимо заполнить онлайн-форму. В ней нужно указать производителя, модель техники или оборудования, контактный телефон и название предприятия.

С действующим перечнем российской промышленной продукции можно ознакомиться на сайте Минпромторга России.