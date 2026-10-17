Тренировку по обеспечению надежного теплоснабжения провели в Дмитровском округе

15 октября в Яхроме прошла тренировка по действиям при нарушении работы котельной. Участники отработали взаимодействие по плану локализации и ликвидации последствий аварийных ситуаций, затрагивающих теплоснабжение социальных учреждений и многоквартирных домов.

Оперативный штаб возглавил глава Дмитровского округа Михаил Шувалов. На месте действия служб координировал заместитель главы Игорь Круль. В тренировке участвовали представители администрации, Ростехнадзора, МОС АВС, ГУП МО «Дмитровское ЖКХ», «Мособлгаза», «Россетей», Дмитровского водоканала, служб благоустройства, руководители управляющих компаний и других предприятий города, а также Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Организацию резервного отопления отработали на примере Яхромской школы № 1 и Центра культурного развития «Яхромский», которые получают тепло от котельной на улице Ленина. Для этих объектов предусмотрено использование передвижных блочно-модульных котельных.

Участники отработали последовательность совместных действий: оповещение служб, доставку оборудования, подготовку площадок и подключение к сетям. План также предусматривает обеспечение котельных электричеством, водой и топливом, проверку трубопроводов и настройку оборудования перед запуском. Управляющие компании были привлечены к совместной работе по вопросам теплоснабжения многоквартирных домов.

«Больницы, школы, детские сады особенно зависят от стабильной подачи тепла. Поэтому для социальных объектов необходимо заранее продумывать резервные решения с учетом технических условий. На таких тренировках службы отрабатывают свои задачи, чтобы при нештатной ситуации согласованно действовать и быстрее восстановить теплоснабжение», — отметил Игорь Круль.

Такая подготовка помогает сократить время на организацию временного отопления, пока специалисты восстанавливают основной источник тепла.