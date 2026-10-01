В Дубне проведут фестиваль Академии Михалкова о Пушкине

2 октября во Дворце культуры «Октябрь» в Дубне пройдет фестиваль одного дня Академии кинематографического и театрального искусства Н.С. Михалкова «Русские классики. А.С. Пушкин». Об этом сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.

Спецпроект посвящен жизни и творчеству Александра Пушкина и проводится ежегодно при поддержке Министерства культуры Российской Федерации.

В программе фестиваля — презентация Академии Н.С. Михалкова и практический мастер-класс по актерскому мастерству от театрального режиссера Андрея Левицкого «Основы биомеханики» (16+). Занятие пройдет с 12:00 до 13:30 в Малом зале театра. Левицкий раскроет секреты профессиональной актерской игры, связанной с биомеханикой, и расскажет о работе с актерским телом, импровизации и режиссуре. К участию приглашаются студенты и выпускники театральных вузов, профессиональные актеры; обязательно наличие спортивной (удобной) одежды и обуви.

С 15:00 до 16:30 в Малом зале пройдет лекция о жизни и творчестве Пушкина «Жизнь и лира» и показ документального фильма «10 лет с Мастером» (12+). Лекцию прочтет ведущий методист Государственного музея А.С. Пушкина (Москва) Ольга Устинова. После лекции участников ждет спецпоказ документального фильма Академии Н.С. Михалкова «10 лет с Мастером» о жизни и творчестве основателя Академии, народного артиста России Никиты Михалкова (Россия, 2025).

С 17:00 до 18:00 в Малом зале откроется биографическая выставка «Жизнь и творчество А.С. Пушкина» (12+), подготовленная совместно с Государственным музеем А.С. Пушкина. Экспозиция познакомит с материалами, связанными с жизнью и творчеством поэта: иллюстрациями, эскизами костюмов и декораций к театральным постановкам. Также можно будет посетить экскурсию-диалог об истоках таланта писателя, его литературной деятельности, увлечениях, дружеских и творческих связях.

С 18:00 до 19:30 на Основной сцене театра покажут спектакль «Пир во время чумы» по мотивам «Маленьких трагедий» Пушкина (12+). Постановку представит Академия Н.С. Михалкова в исполнении выпускников актерской мастерской народного артиста России Никиты Михалкова. Режиссер-постановщик — Андрей Левицкий. В ролях: Владимир Безумов, Юлия Бруякина (Безумова), Милана Делавер, Арсений Ермаков, Анастасия Ирлык, Богдан Илларионов, Александр Майоров, Анатолий Манза, Алексей Молодых, Алина Соколова, Вячеслав Севостьянов.

Передвижной фестиваль одного дня посвящен русским классикам и проводится с 2018 года при поддержке Министерства культуры Российской Федерации в рамках государственной программы «Развитие культуры» федерального проекта «Развитие искусства и творчества». Спецпроект охватил 35 городов России, общее количество участников мероприятий составило более 35 тысяч человек.