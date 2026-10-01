Подготовку объектов водоснабжения и водоотведения к зиме завершили в Подмосковье

В Подмосковье завершили подготовку систем водоснабжения и водоттведения к осенне-зимнему периоду. О масштабах проделанной работы и внедренных технологиях рассказал глава Министерства жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья Кирилл Григорьев.

В рамках подготовки к холодам под контролем ведомства привели в порядок 2,1 тысячи водозаборных сооружений, 31,7 тысячи километров сетей водоснабжения и водоотведения, 1,8 тысячи канализационных станций и 672 очистных сооружения.

Технический регламент включал диагностику запорной арматуры, установку частотных преобразователей на насосах, а также промывку резервуаров и трубопроводов. Эти меры призваны вдвое сократить время ликвидации аварий в морозы.

В прошлом году в регионе провели большую работу перед наступлением холодов и в этом году ее продолжают. Второй важный блок — это формирование резервов. До 30 ноября все необходимые материалы должны быть поставлены на базы водоканалов. На это выделили свыше 1,4 миллиарда рублей. Третий пункт — техника, которая влияет на скорость работы.

«РСО уже получили 350 машин, в этом году поставим еще порядка 100. Также проверяем укомплектованность и подготовку аварийных бригад, алгоритм работы диспетчерских служб и механизм информирования граждан. За счет всего комплекса мер скорость устранения внештатных ситуаций снизилась в два раза», — сказал Кирилл Григорьев

Для оперативного реагирования в муниципалитетах сформировали более 430 аварийных бригад. В их распоряжении находится свыше 1,5 тысячи единиц специализированной техники, включая илососы, экскаваторы, краны-манипуляторы и каналопромывочные машины.