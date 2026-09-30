Мособлводоканал устранил более 200 засоров на сетях за неделю

За неделю ремонтно-восстановительные бригады Мособлводоканала устранили 204 засора на сетях водоотведения. Для прочистки труб специалисты используют гидродинамический, механический и вакуумный методы.

При гидродинамической промывке вода под высоким давлением удаляет из труб жировые отложения и бытовой мусор. Механический способ предполагает использование стальных тросов со специальными насадками, которые разбивают плотные скопления влажных салфеток, текстиля и других отходов.

После разрушения пробок в работу включают илососные машины. Они откачивают образовавшуюся в колодцах плотную массу, не позволяя ей переместиться дальше по сети и вызвать новый засор.

Тампонада представляет собой плотную пробку, полностью перекрывающую канализационный коллектор. Из-за этого стоки перестают проходить по системе, а давление внутри нее повышается.

Жителям напомнили, что нельзя смывать в унитаз бытовые отходы. Это может привести к засорам и коммунальным авариям.