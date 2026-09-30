Новая рентгеновская система поступила в больницу в Люберцах

Капитальный ремонт детской больницы в Московском областном центре охраны материнства и детства продолжается. После завершения работ здесь заработает новое оборудование «С-дуга».

Строители уже завершили основной этап: проложили трассы под медицинские газы, установили потолки, двери и противопожарные системы. Завершение ремонта первой половины здания планируется к декабрю 2026 года.

Новая рентгеновская система позволит проводить высокотехнологичные операции юным пациентам по месту жительства. Она получает снимки в режиме реального времени, автоматически адаптируясь к анатомии пациента и фиксируя последний кадр без дополнительного облучения. Это особенно важно для контроля репозиции костей при сложных переломах.

Глава округа Владимир Волков отметил, что это принципиально новый подход в лечении детей: Московский областной центр охраны материнства и детства переходит на столичный стандарт, что позволит оказывать высокотехнологичную помощь по месту жительства.

Новое оборудование закуплено по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева и благодаря национальному проекту «Продолжительная и активная жизнь».