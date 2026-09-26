Мастер-класс по рукоделию провели для пенсионеров в Химках

Занятие стало не просто знакомством с техникой, а возможностью почувствовать связь с добрыми традициями прошлого и раскрыть творческий потенциал.

«Такие мастер-классы дают возможность раскрыть таланты. Обучение рукоделию в старшем возрасте крайне важно: оно развивает пространственное мышление и творческие способности. Каждая работа, созданная нашими пенсионерами, уникальна и наполнена душевным теплом автора», — отметила директор Центральной детской школы искусств Инна Монастырская.

Педагоги пошагово разобрали весь процесс изготовления игрушки — от сборки проволочного каркаса до тонкой росписи. Особое внимание уделили работе с базовыми материалами: наставники показали, как с помощью клейстера и обычной ваты формировать объем и добиваться выразительной фактуры. Хотя для большинства участниц эта техника была в новинку, чуткое сопровождение педагогов помогло каждой завершить работу.

Клуб «Активное долголетие» в Химках — это площадка для самореализации и активного образа жизни горожан старшего поколения. Проект реализуется по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева и нацелен на поддержку деятельного и здорового образа жизни пенсионеров.

В рамках программы жителям доступны десятки бесплатных направлений — от компьютерной грамотности и йоги до вокала и прикладного творчества.