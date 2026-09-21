Каждый 12-й рубль инвестиций ОЭЗ России вложили подмосковные резиденты

Компании-резиденты особых экономических зон Подмосковья обеспечивают значительную долю общероссийских показателей в сфере инвестиций. Об этом рассказали в Министерстве инвестиций, промышленности и науки региона.

Сейчас в России работают 62 особые экономические зоны, шесть из которых расположены в Подмосковье: «Дубна», «Исток», «Кашира», «Ступино Квадрат», «Максимиха» и созданная в прошлом году ОЭЗ «Большой Серпухов».

«На долю подмосковных ОЭЗ приходится не только каждый 12-й рубль от совокупного объема инвестиций, но и каждое седьмое рабочее место, а также каждый четвертый рубль от общего объема налогов, уплаченных резидентами российских ОЭЗ в бюджеты различных уровней», — отметила заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Особые экономические зоны предоставляют бизнесу территорию с льготным налоговым режимом и возможностью работы в условиях свободной таможенной зоны. Резиденты получают пониженную ставку налога на прибыль и освобождаются от уплаты имущественного, транспортного и земельного налогов на определенный срок.

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