В Химках продлили маршрут автобуса № 44Л до деревни Поярково

С 28 сентября на маршруте № 44Л «Лунево — МЦД Лобня» в городском округе Химки автобусы начнут ездить до деревни Поярково. Об этом сообщили в Минтрансе Подмосковья.

Изменения ввели по просьбам жителей, чтобы обеспечить беспересадочную транспортную связь от деревни Поярково до поселка Лунево.

На маршруте будут работать два автобуса малого класса, которые выполнят 24 рейса в день.

Первый рейс от остановки «Поярково» отправится в 5:54, последний рейс от остановки «станция МЦД Лобня» — в 20:30.