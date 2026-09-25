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    В Химках продлили маршрут автобуса № 44Л до деревни Поярково

    Фото: Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры МО

    С 28 сентября на маршруте № 44Л «Лунево — МЦД Лобня» в городском округе Химки автобусы начнут ездить до деревни Поярково. Об этом сообщили в Минтрансе Подмосковья.

    Изменения ввели по просьбам жителей, чтобы обеспечить беспересадочную транспортную связь от деревни Поярково до поселка Лунево.

    На маршруте будут работать два автобуса малого класса, которые выполнят 24 рейса в день.

    Первый рейс от остановки «Поярково» отправится в 5:54, последний рейс от остановки «станция МЦД Лобня» — в 20:30.

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