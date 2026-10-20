Первенство по бадминтону прошло в Воскресенске

Окружные соревнования прошли 18 октября и объединили мальчиков и девочек до 11 и 13 лет, а также юношей и девушек до 19 лет. Участие приняли воспитанники спортивной школы «Академия спорта».

Спортсмены состязались в четырех возрастных группах. Победителями в возрасте до 11 лет стали Вера Желтухина, Варвара Баурина, Вероника Малкина, Артем Горшков и Андрей Горностаев.

В категории до 13 лет победили Дарья Дорошкевич, Василиса Шевченко, Артем Баурин и Сергей Шустов.

Среди спортсменов до 15 лет лучшими стали Милена Алиева, Ксения Сергеева, Владислав Родионов, Дмитрий Волков и Иван Полачев.

В возрастной группе до 17–19 лет победили Василиса Ицкова, Софья Цыганова, Роман Гарифуллин и Михаил Дренин.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что для региона принципиально важно поддерживать и развивать как любительский спорт, так и спорт высших достижений.

«Мы обустраиваем площадки, ремонтируем физкультурно-оздоровительные комплексы, открываем школьные стадионы, чтобы жители могли тренироваться в любое удобное время. Особое внимание — спортивным школам, где с юных лет воспитывают чемпионов», — подчеркнул он.