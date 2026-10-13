Глава Ленинского округа проверил строительство детского сада в Видном

Вместе с коллегами Станислав Каторов проверил работы на объекте. Он отметил, что детский сад — важный объект для округа, работы идут по графику, на площадке задействованы все необходимые специалисты и техника.

Глава округа также подчеркнул, что строительство остается на контроле, чтобы сад был сдан в срок и вскоре принял первых воспитанников.

На площадке работают 26 специалистов, включая каменщиков, монтажников наружных сетей, электриков, кровельщиков и разнорабочих, задействованы две единицы техники.

Сейчас продолжаются работы по прокладке внутренних кабельных линий, монтажу розеточных групп на всех этажах, устройству канализационных колодцев и трубопроводов, кладке внутренних стен на втором этаже, установке окон, утеплению вентиляционных шахт и паро-гидроизоляции кровли.

Объект возводят в рамках региональной государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области».