Глава Ленинского округа проверил строительство детского сада в Видном
Станислав Каторов посетил строящееся дошкольное учреждение «Малыш» на 200 мест на улице Гаевского. Строительная готовность объекта составляет 41%.
Вместе с коллегами Станислав Каторов проверил работы на объекте. Он отметил, что детский сад — важный объект для округа, работы идут по графику, на площадке задействованы все необходимые специалисты и техника.
Глава округа также подчеркнул, что строительство остается на контроле, чтобы сад был сдан в срок и вскоре принял первых воспитанников.
На площадке работают 26 специалистов, включая каменщиков, монтажников наружных сетей, электриков, кровельщиков и разнорабочих, задействованы две единицы техники.
Сейчас продолжаются работы по прокладке внутренних кабельных линий, монтажу розеточных групп на всех этажах, устройству канализационных колодцев и трубопроводов, кладке внутренних стен на втором этаже, установке окон, утеплению вентиляционных шахт и паро-гидроизоляции кровли.
Объект возводят в рамках региональной государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области».