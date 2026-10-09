Подмосковный психолог Климова: повседневные привычки управляют настроением

Психическое благополучие зависит не только от эмоционального состояния, но и от повседневных привычек. О том, как поддерживать его самостоятельно и в каких случаях стоит обратиться к специалисту, в рамках Недели сохранения психического здоровья рассказала клинический психолог Истринской больницы Ирина Климова.

По словам эксперта, основой хорошего самочувствия служат полноценный сон, сбалансированное питание и соблюдение режима дня. Не менее важна регулярная физическая активность: для поддержания здоровья необязательно посещать спортзал или выполнять интенсивные упражнения.

Достаточно ежедневно гулять, кататься на велосипеде или делать зарядку дома. Главное — превратить движение в привычку.

«Психическое здоровье опирается на базу — сон, питание и режим дня. Это основа, которую нужно поддерживать в любом возрасте и в любой ситуации. А еще важно помнить: если то, что вы делаете, не приводит вас в стабильное состояние, — не стесняйтесь обращаться за помощью. Это может быть психолог, психиатр или невролог», — отметила Ирина Климова.

Повседневные действия помогают поддерживать работу гормональных систем, связанных с настроением и эмоциональным состоянием. Так, для поддержания уровня серотонина, влияющего на настроение, важны прогулки на солнце, правильное питание и стабильный распорядок дня.

Дофамин, связанный с мотивацией и ожиданием вознаграждения, помогает поддерживать постановка небольших достижимых целей. Психолог советует отмечать собственные успехи, слушать любимую музыку и смотреть вдохновляющие фильмы и мультфильмы, в том числе вместе с детьми.

Для укрепления эмоциональной близости и социальных связей, связанных с действием окситоцина, важна спокойная и комфортная обстановка. А регулярные физические упражнения, йога, медитация и дыхательные практики помогают поддерживать выработку эндорфинов, связанных с ощущением удовольствия.