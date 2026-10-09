Депутат Богородского округа передал оборудование школе в Ногинске

Депутат совета Богородского городского округа Олег Пушенок посетил Центр образования № 12 в Ногинске в рамках акции «Добрые дела». На базе школы работает плавательный бассейн, который пользуется большой популярностью и у учащихся школы, и жителей города.

В школьном бассейне занимаются люди разных возрастов. Он стал важной площадкой для поддержания здорового образа жизни, укрепления здоровья и тренировок. Несмотря на востребованность, инфраструктура бассейна требует внимания: сооружение не новое, и в прошлом сезоне возникали сложности с эксплуатацией. Ранее в здании уже был проведен текущий ремонт, а в этом году по просьбе директора школы Олег Пушенок передал новое оборудование для системы отопления.

Депутат отметил, что не мог остаться в стороне, ведь поддержка здоровья граждан и популяризация спорта — важные задачи. Работа ведется в том числе при содействии местной общественной приемной, куда жители могут обращаться с предложениями и вопросами по развитию социальной инфраструктуры округа. Олег Пушенок также поблагодарил местных предпринимателей за активное участие и неравнодушие — их вклад стал значимой частью общего доброго дела.