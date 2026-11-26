В городском округе Богородский специалисты Мосавтодора привели в порядок 17 региональных дорог. Об этом сообщили в Минтрансе Подмосковья.

Дорожное покрытие отремонтировали, провели уборку и привели в порядок элементы дорожной инфраструктуры. Ямы устранили в Ногинске на улице Ильича, в деревнях Бездедово, Шульгино, Боровково, селах Балобаново, Кудиново, вблизи деревни Черново и села Мамонтово.

Мусор убрали в Старой Купавне на улице Большой Московской, в Электроуглях на Бисеровском шоссе, в селе Кудиново на улице Ленина и в поселке городского типа имени Воровского.

Для безопасности движения привели в нормативное состояние ограждения и знаки в Ногинске на улице Советской Конституции и в Электроуглях на улице Заводской. Также восстановили линии наружного освещения в Электроуглях на улице Железнодорожной и в деревнях Ельня и Починки, чтобы проезд в темное время суток стал безопаснее.

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