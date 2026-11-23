20 ноября глава городского округа Люберцы Владимир Волков вручил ключи и договоры найма жилых помещений трем молодым людям из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Новоселами стали Евгений, Руслан и Сергей.

Квартиры выделены в рамках муниципальной подпрограммы «Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа». В Подмосковье по инициативе губернатора Андрея Воробьева представители этой категории также могут реализовать свое право на жилье посредством жилищных сертификатов. Такой механизм позволяет выбрать помещение в любом районе Московской области и сразу оформить на него собственность.

«Дом — это место, откуда все начинается. Желаю новоселам скорейшего новоселья, благополучия и всего самого доброго», — отметил глава округа.

В 2026 году в Люберцах планируют обеспечить жильем пять детей-сирот. За последние три года новоселье справили более 100 представителей этой категории.