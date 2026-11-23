Межзональный открытый конкурс сольного и ансамблевого исполнительства на народных инструментах «Неиссякаемый родник» прошел в Одинцовской детской музыкальной школе 21 ноября. Воспитанники отделения народных инструментов Детской школы искусств имени Алябьева из Серпухова выступили успешно, став призерами творческих состязаний.

Свое мастерство на конкурсе демонстрировали баянисты, аккордеонисты, домристы, балалаечники и гусляры. В номинации «Ступени к мастерству» лауреатами второй степени стали Ирина Кирильская (аккордеон) и Лучезар Шадров (балалайка). К конкурсу ребят подготовили преподаватели Ольга Батайкина и Андрей Ломов, концертмейстер — Ирина Бартош.

В номинации «Сохраняя традиции» стал лауреатом третьей степени стал аккордеонист Василий Кабанов, который обучается у преподавателя Андрея Иванкина.