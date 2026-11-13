Конкурс для предпринимателей «Нежный грант» прошел в Раменском

Полуфинал премии организовали в малом зале Дворца культуры «Сатурн». Жители округа представили свои проекты и получили награды.

Конкурс для предпринимателей «Нежный грант» объединил представителей из разных компаний. За выход в финал боролись девять участников. Среди них писатель, журналист, главный редактор издательской группы «Круглый стол» Ирина Дмитренко, основательница коррекционного и развивающего центра Мария Кокушкинина, создательница бренда украшений Мария Малыгина, модельер Светлана Божерянова, врач и предприниматель Мария Давыдова, основатель издательства Елена Шлыкова, гастроэнтеролог Дарья Подольская, владелица типографии Калерия Логинова и основатель танцевальной школы Максим Гончаров.

Гости познакомились с идеями участников, посетили маркет местных брендов, где были представлены сладости, игрушки, украшения и многое другое, а также они обменялись опытом и контактами.

Победителями полуфинала стали Ирина Дмитренко, Мария Давыдова и Мария Малыгина. Они представят Раменский округ в гранд-финале, который пройдет в Доме Правительства Московской области 26 ноября.