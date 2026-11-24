Возможности Национальной системы пространственных данных (НСПД) для жителей, бизнеса и органов власти Подмосковья обсудили в эфире телеканала «360». Гостями программы стали начальник Управления стратегического развития и цифровой трансформации Росреестра Сергей Белокопытов и заместитель руководителя областного управления ведомства Владимир Бирюков, сообщили в ведомстве.

Специалисты рассказали о внедрении НСПД в Московской области, работе регионального оперативного штаба и востребованных цифровых инструментах, среди которых сервис «Земля для стройки».

Отдельное внимание эксперты уделили использованию портала nspd.gov.ru жителями региона, а также возможностям системы при прохождении разрешительных процедур застройщиками и органами власти.

Участники беседы также представили перспективные направления развития НСПД до 2030 года.

Полная запись интервью доступна по ссылке.