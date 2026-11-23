В Каширской больнице начали применять артро-медуллярное шунтирование для лечения остеоартрита коленных и голеностопных суставов. С начала 2026 года врачи выполнили более 30 таких операций. Методика направлена на уменьшение боли и сохранение подвижности собственного сустава, сообщили в Министерстве здравоохранения Подмосковья.

Во время вмешательства хирурги через небольшие разрезы устанавливают титановый имплантат, соединяющий костномозговую полость с суставом. Предполагается, что биологические компоненты костного мозга могут благоприятно влиять на состояние поврежденных тканей.

«Главная задача такого вмешательства — сохранить функцию собственного сустава и уменьшить болевые ощущения, которые существенно ограничивают повседневную активность человека. Операция выполняется через небольшие разрезы, под рентгенологическим контролем. При выборе метода мы учитываем степень поражения сустава, выраженность болевого синдрома и общее состояние пациента. Для каждого пациента тактика лечения определяется индивидуально», — рассказал заведующий травматологическим отделением Каширской больницы Константин Смирнов.

Операцию рассматривают как один из вариантов помощи пациентам с остеоартритом II–III степени, хронической болью и посттравматическими повреждениями хряща. Решение о ее проведении принимают после обследования.

Реабилитацию начинают уже в первые сутки после вмешательства: пациентам назначают лечебную физкультуру с постепенным увеличением нагрузки. При благоприятном восстановлении вернуться к обычной активности можно через несколько недель.

Специалисты напоминают, что при постоянной боли, скованности и ограничении движений в суставах важно своевременно обратиться к травматологу-ортопеду. Это поможет подобрать лечение и снизить риск дальнейшего разрушения суставных тканей.