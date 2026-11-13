В Подмосковье к 2027 году построят три площадки Light Industrial

В Московской области планируют завершить строительство трех площадок формата Light Industrial общей площадью около 190 тысяч квадратных метров в 2027 году. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Речь идет об ICPARK «Есипово-5» в Солнечногорске, ICPARK «Титан» в Ленинском и первой очереди ICPARK «Ключ» в Дмитровском, которые реализует INDUSTRIAL CITY. Проекты строят на территории индустриальных парков региона.

«Три новые площадки общей площадью около 190 тысяч квадратных метров позволят привлечь порядка 150 резидентов и создать дополнительные возможности для развития бизнеса. Объем инвестиций в эти проекты оценивается в 11,7 миллиарда рублей. Ввод объектов намечен на 2027 год», — отметила заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Проекты предусматривают строительство готовых производственно-складских помещений с необходимой инженерной и коммунальной инфраструктурой. Формат Light Industrial предполагает размещение на одной территории мультиформатных производственных и складских помещений, которые можно адаптировать под задачи конкретного предприятия.

В Московской области уже построено более 500 тысяч квадратных метров площадей формата Light Industrial. Кроме того, на 2027–2029 годы запланировано начать строительство почти 1,3 миллиона квадратных метров таких площадей.

Подобрать площадку для реализации инвестпроекта можно на инвестиционной карте Подмосковья.