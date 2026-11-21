Реализация проекта потребовала значительных усилий: над преображением пространства работали специалисты по благоустройству и экологии округа. Торжественное открытие обновленного сквера состоится в предстоящую субботу, 21 ноября, в 10:00 в Мытищах.

Реализация проекта потребовала значительных усилий: над преображением пространства работали специалисты по благоустройству и экологии округа. Работа над объектом велась с участием профильных специалистов, а результат потребовал вложений сил и времени. Обновленное пространство готово к открытию, которое запланировано на предстоящую субботу.

Заместитель главы городского округа Мытищи Артур Суворов прокомментировал итоги работы. «Позади действительно колоссальная работа, в которую вложено огромное количество сил и времени. Объект был непростым, но, глядя на результат, понимаю, что все усилия были не напрасны», — сказал он.

По словам Артура Суворова, объект был непростым, однако результат подтверждает, что вложенные усилия оправданы. Торжественное открытие обновленного сквера состоится в предстоящую субботу, 21 ноября, в 10:00. К этому времени пространство будет представлено жителям и гостям округа.

Реализация проекта потребовала значительных усилий: над преображением пространства работали специалисты по благоустройству и экологии округа. В сообщении не приводятся название сквера и перечень выполненных работ, поэтому текст ограничен присланными фактами. Открытие обновленного сквера запланировано на 21 ноября, начало — в 10:00.

Название сквера и перечень выполненных работ в исходном сообщении не указаны.