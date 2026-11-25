В Коломне завершили капитальный ремонт здания выездной патронажной службы филиала Московского областного детского хосписа. Здесь базируются медицинские бригады, которые оказывают паллиативную помощь маленьким пациентам на дому, сообщили в Министерстве здравоохранения Подмосковья.

В обновленном здании детского хосписа трудятся восемь патронажных бригад.

«Под наблюдением специалистов находятся почти 400 детей, нуждающихся в паллиативной помощи и особом медицинском сопровождении. Специалисты выезжают к ним на дом, контролируют состояние, проводят необходимые обследования и медицинские процедуры, консультируют и обучают родителей. Это позволяет маленьким пациентам получать необходимое медицинское сопровождение в привычной обстановке», — сказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин.

В выездные бригады входят педиатры, анестезиологи-реаниматологи, неврологи, массажисты, медсестры и медицинские психологи.

«Открытие отремонтированного здания в Коломне позволит создать комфортные условия для работы специалистов выездной службы, которая ежедневно помогает детям и их семьям. Важно, что помощь оказывается комплексно: медицинские специалисты не только наблюдают за состоянием ребенка, но и помогают родителям справляться с возникающими вопросами, связанными с уходом и лечением», — сообщил главный врач Московского областного хосписа для детей Андрей Ишутин.

Получить консультацию по вопросам оказания паллиативной помощи можно круглосуточно по телефону +7 (498) 683-83-83. Информация о госпитализации, медицинском сопровождении на дому и уходе за пациентами также доступна на региональном портале «Паллиативная помощь».