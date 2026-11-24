В Химках на Ленинском проспекте специалисты проводят работы на участке трубопровода центрального отопления. Цель ремонта — обеспечить более надежную подачу тепла жителям.

Ремонт идет около домов № 9а и № 11 на Ленинском проспекте, а также № 1/13 и № 3 на улице Победы.

Специалисты отключили безопасный фрагмент сети и в ближайшее время удалят изношенную часть трубы, после чего монтируют новый кусок, соединят его с остальной системой и проведут контрольную проверку, так называемую опрессовку. Убедившись, что нет утечек, бригада постепенно вернет системе рабочее давление и температуру.

На время проведения работ параметры отопления в перечисленных домах временно снижены.

По вопросам отопления и горячего водоснабжения можно обращаться в свою управляющую компанию или в контакт-центр «ТСК МОСЭНЕРГО» по номеру +7 (495) 225-14-33.