Специалисты в ближайшее время завершат подключение технологического оборудования и монтаж станции обезжелезивания, которая позволит улучшить качество воды. Работы по внутриплощадочным сетям уже закончены, а благоустройство прилегающей территории продолжается. Модернизация сетей водоснабжения и водоотведения в поселке вскоре завершится.

Профильные службы контролируют соблюдение сроков выполнения работ. Новые сети снизят риск аварийных ситуаций. Многоквартирные дома, где проживают более 700 человек, детский сад и медучреждение, расположенные в Здравнице, получат устойчивое водоснабжение. Реализация мероприятий повысит надежность коммунальной инфраструктуры.