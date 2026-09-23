Учения по ликвидации ДТП с пожаром прошли в Одинцове
Экстренные службы Одинцовского округа провели масштабные учения по ликвидации последствий серьезной аварии. По легенде столкнулись грузовик и легковой автомобиль, после чего произошло возгорание разлившегося топлива.
Водитель легковушки оказался зажат в деформированном салоне и нуждался в срочной помощи. Прибывшие первыми сотрудники ДПС и дорожных служб огородили аварийный участок, чтобы предотвратить новые столкновения и обеспечить безопасную работу.
Затем к ликвидации последствий приступили спасатели — с помощью гидравлического инструмента они освободили пострадавшего, оказали ему первую помощь и передали медикам.
Одновременно пожарные ликвидировали возгорание топлива. Дорожные службы очистили проезжую часть от остатков горючего и пены. Для организации движения аварийный участок перекрыли, а автомобили направили в объезд через оперативно подготовленный проем в ограждении.