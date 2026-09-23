Учения спасательного центра МЧС начались в Ногинске

Масштабные учения призваны отработать слаженность действий подразделений в условиях, максимально приближенных к реальным чрезвычайным ситуациям. В настоящее время продолжается полевой выход специалистов Ногинского ордена Жукова спасательного центра МЧС России — мероприятие продлится в течение недели.

21 сентября к месту проведения полевого выхода прибыли очередные подразделения спасательного центра. В состав группировки вошли ключевые реагирующие подразделения: 1169‑й Центр по проведению аварийно‑спасательных работ, 1125‑й Центр радиационной, химической и биологической защиты, Узел связи, а также Центр материально‑технического обеспечения.

Сразу после размещения личный состав приступил к занятиям по взаимодействию подразделений. В ходе тренировок отработаны различные учебные задачи, в том числе с применением специальной техники.

Особенностью текущих учений стало участие специалистов Центра поддержки участников СВО и их семей БГО — они задействованы в направлении работы с беспилотными летательными аппаратами. Уже проведено практическое применение БПЛА, позволившее отработать навыки воздушной разведки и мониторинга обстановки.

Учения позволяют не только проверить готовность каждого подразделения, но и отладить механизмы межведомственного взаимодействия, что критически важно для поддержания высокого уровня боеготовности подразделений.