ИИ помог выявить и устранить еще 80 тысяч дефектов на дорогах Подмосковья

В Подмосковье впервые использовали искусственный интеллект для поиска дефектов на региональных дорогах. С начала года специалисты Мосавтодора ликвидировали 82 тысячи таких недочетов, в том числе 50 тысяч — с начала лета.

Специальная техника с ИИ выявляет повреждения покрытия, после чего дорожники устраняют их в рамках ямочного ремонта.

«Благодаря работе ИИ обследование дорожной сети происходит в четыре раза быстрее, чем в ручном режиме — это позволяет оперативно выявлять проблемные участки и планировать на них работы. Это также отражается на количестве обращений жителей — в этом году уже летом мы заметили снижение обращений по сравнению с весенним периодом больше чем в два раза», — рассказал глава регионального Минтранса Марат Сибатулин.

Сейчас систему обучают распознавать не только повреждения покрытия, но и неисправные дорожные знаки и разметку, мусор, незаконную рекламу, неработающие фонари и дефекты автобусных остановок. В дальнейшем это должно сократить время между выявлением проблемы и ее устранением.