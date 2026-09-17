Глава Подольска провел встречу с педагогами

Глава городского округа Подольск Григорий Артамонов вместе с коллегами пообщался с педагогами Подольска. В центре внимания были вопросы, которые напрямую связаны с условиями работы школ и развитием городской среды.

Одной из ведущих тем обсуждения стал капитальный ремонт старого корпуса школы № 16 на улице Народной. Здание построено в 1953 году и давно нуждается в обновлении. Открытие пристройки в этом году позволило значительно улучшить условия для учащихся, но необходимость ремонта основного корпуса остается. Этот объект будет включен в государственную программу на 2027–2028 годы.

Отдельно остановились на вопросах благоустройства. Жителей интересовали перспективы развития Славянского бульвара в микрорайоне Силикатная-2 и Симферопольской аллеи в Климовске. Глава Подольска рассказал, на каком этапе находится каждый объект, какие решения уже приняты и когда можно ожидать конкретных изменений.