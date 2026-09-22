Сегодня 09:39 Врач из Коломны стал призером всероссийского конкурса профмастерства Фото: 360.ru Подмосковье

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Специалист Озерской поликлиники Олеся Моркунцова заняла третье место на всероссийском конкурсе профессионального мастерства «Лучший врач общей практики». Но путь к этому результату начался задолго до больничных кабинетов

13 лет назад Олеся Моркунцова пришла работать в Озерскую поликлинику сразу после окончания медицинского университета. В лицее № 5 города Зарайск, где она училась, Олеся увлеклась химией и биологией. После школы поступила в Рязанский государственный медицинский университет. Практический опыт будущий врач начала получать после третьего курса — в Зарайской больнице. Там работала вместе с медсестрами: ставила внутримышечные и внутривенные инъекции, брала кровь, проводила инфузии. В 2013-м, после выпуска, выбрала Озерскую поликлинику. Со временем Олеся Моркунцова выросла до врача общей практики — специалиста, который оценивает состояние пациента сразу по нескольким направлениям.

За 13 лет у врача появились постоянные пациенты. Для нее это уже не просто прием по записи: люди возвращаются, рассказывают о самочувствии и знают, что их выслушают. По словам Олеси Моркунцовой, доверие начинается с обычного общения — без лишней дистанции и формальностей. А в этом году привычный рабочий ритм сменился конкурсной подготовкой. Заявку медик подала сама, презентацию начала готовить заранее — вместе с фото, видео и необходимыми документами. К тому же подобный опыт, причем, успешный, у врача уже имелся — несколько лет назад Олеся Моркунцова была отмечена региональной премией «Подмосковный врач».