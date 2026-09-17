Участники «Активного долголетия» из Богородского округа посетили Егорьевск

16 сентября участники проекта «Активное долголетие» Богородского округа отправились в насыщенную экскурсионную поездку в Егорьевск. Для многих это стало не просто прогулкой, а настоящим путешествием в историю: маршрут позволил по-новому взглянуть на культурное наследие Подмосковья и провести день с пользой.

Программа началась с визита на Соборную площадь — сердце старого Егорьевска. Участники смогли в деталях рассмотреть выразительную архитектуру и прочувствовать особую атмосферу места. Следующей остановкой стал Егорьевский историко‑художественный музей. Здесь гостей ждала увлекательная встреча с прошлым: экспозиция познакомила с ключевыми вехами истории города, самобытными традициями и уникальными артефактами, которые помогают лучше понять, как развивался этот уголок Подмосковья.

Важной частью программы стало посещение Свято‑Троицкого женского монастыря. Экскурсанты погрузились в умиротворенную духовную атмосферу, узнали о судьбах людей, связанных с обителью, и о ее роли в истории края.

Не менее ярким впечатлением стал храм Александра Невского. Экскурсоводы рассказали об истории храма и его архитектурных особенностях — гости смогли оценить гармоничные пропорции здания и узнать интересные детали, раскрывающие связь этого памятника с общей историей региона.

Завершилась поездка прогулкой по парку 200‑летия Егорьевску. Здесь участники проекта смогли немного отдохнуть, подышать свежим воздухом и полюбоваться живописными видами. Для многих эта неспешная прогулка стала отличным финалом насыщенного дня — возможностью перевести дух, обменяться впечатлениями и сохранить в памяти самые яркие моменты путешествия.

Поездка в Егорьевск еще раз показала: возраст — не помеха для новых открытий, а проект «Активное долголетие» дает отличную возможность узнавать Подмосковье, общаться и наполнять будни яркими эмоциями.