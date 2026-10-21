Встреча администрации с жителями дома на Профсоюзной улице прошла в Наро-Фоминске

В Наро-Фоминске продолжается ремонт кровли многоквартирного дома № 14 по улице Профсоюзной, который ведет Фонд капитального ремонта. В связи с коллективными обращениями жителей, обеспокоенных невыполнением подрядчиком обязательств, была организована встреча с участием представителей территориального управления, подрядной организации и самих жильцов.

В ходе встречи стороны детально обсудили текущий ход работ и планируемые сроки сдачи объекта. Отдельное внимание уделили вопросу компенсации ущерба, нанесенного жителям из-за возникших сложностей. Все поступившие обращения официально зафиксированы и приняты подрядчиком в работу.

Для постоянного контроля ситуации территориальное управление будет поддерживать связь с жителями. Кроме того, назначена дополнительная встреча, на которой планируется провести совместный осмотр результатов выполненных работ.

Организаторы подчеркнули, что ключевая задача — не просто уложиться в сроки, а обеспечить высокое качество ремонта с учетом всех замечаний жильцов. Такой подход позволит гарантировать надежность кровли и комфортные условия проживания для всех жителей дома.