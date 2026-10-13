Викторину и мастер-класс к юбилею Молодежного центра провели в Одинцове

Одинцовский молодежный центр отметил 10-летний юбилей. Программа праздника включала медиакреатив «10 лет за 10 минут», викторину и творческий мастер-класс.

За годы работы центр стал местом новых возможностей, идей и знакомств. На празднике молодые люди вспоминали историю центра, делились впечатлениями и совместными проектами.

«ОМЦ — это важная часть моей жизни, яркие воспоминания, ценный опыт и люди, с которыми нас многое объединяет. Здорово видеть, как центр продолжает развиваться и открывать новые возможности для молодежи», — поделилась волонтер Анастасия Назина.

«Десятилетний юбилей — это повод оценить проделанную работу и поблагодарить всех, кто вносит вклад в развитие молодежных инициатив. Желаю ОМЦ новых проектов, достижений и дальнейшего роста!» — сказал общественный активист Станислав Черненко.