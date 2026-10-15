Глава Ленинского округа проверил модернизацию трех котельных

Глава Ленинского городского округа Станислав Каторов проверил ход реконструкции трех котельных — в Развилке, Суханово и Измайлово. Здесь меняют устаревшее оборудование на современные котлы, чтобы повысить надежность теплоснабжения и снизить риск аварийных ситуаций в зимний период.

«Модернизация котельных — это забота о комфорте и безопасности жителей. Мы меняем старое оборудование на новое, более надежное и экономичное. Это позволит пройти отопительный сезон без сбоев. Следим за ходом работ, чтобы все было завершено в срок», — приводятся в сообщении слова главы Ленинского городского округа Станислава Каторова.

В Развилке уже выполнен монтаж одного водогрейного котла «Смоленск» мощностью 6,5 Гкал/ч — он установлен на место демонтированного парового котла. Для проведения подготовительных монтажных работ в зимний период поставлены трубопроводы и запорная арматура, что позволит летом переключить оборудование. После завершения всех работ мощность объекта увеличится с 33 до 43 МВт. Завершить реконструкцию планируется в четвертом квартале 2027 года.

В Суханово уже смонтированы три новых котла «Россен» с насосным и теплообменным оборудованием — они установлены на месте демонтированных четырех котлов «НР-18». Также смонтирован газопровод с узлом учета газа, выполнена обвязка газопроводов к новым котлам, установлена ферма с тремя дымовыми трубами. Сейчас завершается обвязка трубопроводов горячей воды и устанавливаются шкафы автоматики для дальнейшего подключения котлового и насосного оборудования. После завершения реконструкции котельная полностью обеспечит теплом 15 многоквартирных домов и социальные объекты. Работы планируется завершить до конца года.

В Измайлово установлены два новых водогрейных котла «Смоленск» мощностью 4 Гкал/ч каждый. Кроме того, установлена и врезана в магистральный трубопровод резервная перевозная блочно-модульная котельная. Для проведения подготовительных работ в зимний период поставлены трубопроводы и запорная арматура, чтобы в дальнейшем переключить оборудование. Завершить реконструкцию планируется в четвертом квартале 2027 года. В пресс-службе добавили, что котельная в Измайлово является единственным источником тепла для всего населенного пункта.