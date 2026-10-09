Еще 7 тротуаров обустроили на региональных дорогах в Чехове

Новые тротуары появились на ключевых участках для удобства местных жителей. Новые маршруты появились вдоль дороги «Чехов — Кресты» между СНТ «Сигнал» и «Лопасня Плюс», а также в поселке Мещерское между улицами Кленовой и Школьной. Основная задача — создать комфортный и безопасный доступ к остановкам, объектам социальной инфраструктуры и памятным местам.

Кроме того, новые пешеходные коммуникации обустроили между деревнями Красные Орлы и СНТ «Орлиные Холмы», селом Новоселки и деревней Крюково, а также в деревнях Прохорово, Костомарово и между деревнями Углешня и Красные Холмы.

Параллельно в округе завершается масштабное благоустройство дворовых территорий.