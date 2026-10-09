Еще 7 тротуаров обустроили на региональных дорогах в Чехове
Благоустройство проходило в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Специалисты профильной организации уложили около семи километров пешеходных коммуникаций.
Новые тротуары появились на ключевых участках для удобства местных жителей. Новые маршруты появились вдоль дороги «Чехов — Кресты» между СНТ «Сигнал» и «Лопасня Плюс», а также в поселке Мещерское между улицами Кленовой и Школьной. Основная задача — создать комфортный и безопасный доступ к остановкам, объектам социальной инфраструктуры и памятным местам.
Кроме того, новые пешеходные коммуникации обустроили между деревнями Красные Орлы и СНТ «Орлиные Холмы», селом Новоселки и деревней Крюково, а также в деревнях Прохорово, Костомарово и между деревнями Углешня и Красные Холмы.
Параллельно в округе завершается масштабное благоустройство дворовых территорий.